Россияне стали отказываться от поездок на машине из-за роста цен на бензин

Россияне сократили почти на четверть траты на бензин в первом квартале этого года. Средний чек на АЗС составил 1228 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

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Россияне стали пользоваться личным транспортом менее активно, чем в прошлом году, отмечают аналитики. Граждане начали отказываться от поездок на собственной машине, отдавая предпочтение такси. Общий объем операций по оплате такси в первом квартале увеличился на 11 процентов, а средний чек составил 275 рублей. Среди лидеров по заказу такси, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, оказались Екатеринбург, Челябинск и Пермь.

При этом на 23 процента упал объем операций по картам банка при оплате общественного транспорта. Эксперты связали эту тенденцию с переходом россиян на удаленку.

В 2021 году российским нефтекомпаниям выделят больше денег из бюджета на сдерживание цен на бензин на внутреннем рынке, они получат около 60 миллиардов рублей.

В середине апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Вячеслава Демченко, стоимость топлива в России в пересчете на доллары является одной из самых низких в мире. Аналогичного мнения придерживаются и в Минэнерго, где считают цену на бензин несправедливо заниженной.