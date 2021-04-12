Власти оценили рост цен на бензин в России

Рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. Такую оценку дали в Минэнерго, ответив, что ведомство мониторит ситуацию с бензином. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 апреля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила причины роста цен на топливо в России в текущем году. Среди прочих факторов в ФАС упомянули ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозы.

В начале апреля стало известно, что в правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают. Уже несколько недель идет обсуждение ограничения экспорта топлива.