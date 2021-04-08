В России задумали бороться с ценами на бензин по-новому

В правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают. Уже несколько недель идет обсуждение ограничения экспорта топлива, сообщает VTimes со ссылкой на свои источники.

Предложение внес помощник премьера, бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он отправил письмо в адрес вице-премьера Александра Новака еще 25 марта. В нем говорится, что о таком способе доложено самому премьер-министру Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белоусову. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша подтвердил, что тема уже поднималась на совещании у Новака.

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По мнению Артемьева, борьба с экспортом «отдельных нефтепродуктов и их компонентов» защитит внутренний рынок от давления. Нынешнее увеличение объема продаж бензина на бирже с 10 до 11 процентов слабо повлияло на ценовую ситуацию, поэтому чиновник опасается, что весной стоимость топлива продолжит расти выше инфляции. Дополнительным поводом станет начало на части нефтеперерабатывающих заводов планового ремонта.

По мнению Аркуши, идея Артемьева позволит перенаправить на внутренний рынок до 10 тысяч тонн бензина, что снизит оптовые цены. В то же время сотрудник крупной нефтяной компании утверждает, что ограничение экспорта приведет не к падению цен, а к снижению производства, так как прибыль от переработки нефти у НПЗ практически на нуле.

Аналитик Reuters Максим Назаров согласен с последним доводом, указывая, что такая мера в итоге приведет к сокращению переработки. А это значит, что речь пойдет уже не о высоких ценах, а о дефиците.

Накануне директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Вячеслав Демченко отметил, что цены на бензин в России в пересчете на доллары остаются одними из самых низких в мире. Этой оценки придерживаются и в Минэнерго, где считают стоимость топлива в стране несправедливо заниженной.