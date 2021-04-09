Рост цен на топливо в России объяснили морозами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила причины роста цен на топливо в России в текущем году. Среди прочих факторов в ФАС упомянули ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозы, передает РИА Новости.

В службе подчеркивают, что ситуацию спровоцировали несколько причин. Речь идет, например, «о росте экспортных цен, сезонном повышении спроса, низких температурах окружающей среды и росте цены на нефть при неизменности котировки рубля».

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По информации Росстата, бензин на автозаправочных станциях (АЗС) России подорожал с начала 2021 года с опережением прошлогоднего графика. В частности, за неделю, завершившуюся 5 апреля, бензин на российских заправках подорожал на 0,3 процента. С начала года цены выросли на 3,2 процента, что в 1,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Ранее ФАС потребовала объяснений от владельцев АЗС. В письмах, которые они получили, говорится, что АЗС должны в течение пяти дней с момента получения уведомления предоставить ФАС подробную информацию по каждому случаю роста цен на топливо, начиная с 1 января. Как объяснил представитель службы, основанием для принятия решения об усилении мониторинга послужило «недобросовестное поведение» участников рынка в отдельных регионах.

Ранее в апреле стало известно, что в правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают.