Российским компаниям дадут больше денег на сдерживание цен на бензин

В 2021 году российским нефтекомпаниям дадут больше денег из бюджета на сдерживание цен на бензин на внутреннем рынке, они получат около 60 миллиардов рублей. Как уточняет газета «Коммерсантъ», это произойдет за счет корректировки демпфера с 1 мая. Причем изначально планировалось, что доплата составит по крайней мере 40 миллиардов рублей. Решение о повышении доплат согласовали Минэнерго и Минфин.

Источники издания рассказали, что с 1 мая индикативная цена на бензин снизится не на 2,7 тысячи рублей, а на 4 тысячи рублей за тонну. Это случилось на фоне ослабления курса рубля к доллару. А от уровня индикативных цен зависит размер выделяемой НПЗ субсидии за поставки на внутренний рынок. Если индикативная цена ниже реальной экспортной стоимости, то больше выплат получают нефтяные компании, если цена для внутреннего рынка выше экспортной, то бюджету платят уже нефтяники.

«Коммерсантъ» уточняет, что половину расходов на изменения демпфера Минэнерго и Минфин договорились компенсировать за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но как именно он будет повышен, пока не уточняется.

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В середине апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин объявил, что рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. Он рассказал, что в 2020 году наблюдалось резкое увеличение потребления топлива, однако отрасли удалось справиться с ситуацией и не довести ее до нехватки нефтепродуктов.

Ранее в апреле стало известно, что в правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают. Предложение внес помощник премьера, бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, борьба с экспортом «отдельных нефтепродуктов и их компонентов» защитит внутренний рынок от давления.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Вячеслава Демченко, цены на бензин в России в пересчете на доллары остаются одними из самых низких в мире. Аналогичного мнения придерживаются и в Минэнерго, где считают стоимость топлива в стране несправедливо заниженной.

В ФАС рост цен связали с холодами. Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии. Также в ФАС указали на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на нефть.