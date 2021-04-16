В России собрались сдерживать цены на бензин по-новому

Власти России собирались сдерживать рост цен на бензин по-новому — за счет введения частичного ограничения на экспорт, рассказал профильный вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС.
«Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период», — отметил Новак, пообещав определиться в ближайшее время.
В свою очередь, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев назвал такую меру крайней. В качестве более вероятных действий правительства он привел введение сезонных коэффициентов к минимальным требованиям по продаже топлива на внутренних биржах.
Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение цены.