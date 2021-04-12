От Минэнерго и Минфина потребовали доказательств эффективности демпфера

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов потребовал от Минэнерго и Минфина доказательств эффективности демпфера. Соответствующее письмо он направил министру финансов Антону Силуанову и министру энергетики Николаю Шульгинову, передает газета «Известия».

В частности, Щапов запросил данные, которые подтверждают увеличение объемов продукции переработки в структуре топливного рынка, количественную оценку вклада демпфера в стабилизацию цен на топливо, а также информацию о наличии «сверхприбыли» нефтяных компаний — плательщиков демпфера в прошлом году.

По словам самого Щапова, с корректировки демпфера прошло достаточно времени, чтобы оценить его эффективность. Однако цены на топливо продолжают постоянно расти. «Если мы решим менять этот механизм или разрабатывать новый, потребуется время, в течение которого автовладельцы будут платить все больше и больше. Поэтому делать это нужно прямо сейчас. Тут каждый день на вес золота» — пояснил он.

Как рассказал изданию источник в Госдуме, если министерства проигнорируют запрос или не предоставят доказательств, то в законодательство могут внести поправки об отмене демпфера и замене его более эффективным механизмом сдерживания цен.

Ранее сообщалось, что подорожание бензина в России в 2021 году могло быть вызвано понижением температуры окружающей среды. Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии. Также в ФАС указали на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на черное золото.