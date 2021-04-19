В Москве неожиданно перестали расти цены на бензин

В минувшую неделю, с 12 по 19 апреля, цены на бензин в Москве неожиданно перестали расти, что произошло впервые за последние несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Сорт Аи-92 остался на уровне 45,24 рубля за литр, а Аи-95 — 49,82 рубля. На три копейки подорожал Аи-98 — до 56,38 рубля. Первые два сорта прибавили в цене только на заправках Shell, Аи-98 — на АЗС «НефтьМагистрали».

При этом дизельное топливо даже подешевело. В среднем снижение стоимости составило семь копеек — до уровня 49,28 рубля.

В прошлую неделю бензин подорожал на 2-6 копеек в зависимости от марки, хотя уже тогда инфляция замедлилась. Стоимость топлива в столице начала расти в середине декабря. С тех пор Аи-92 стал дороже на 1,69 рубля, Аи-95 — на 1,74 рубля, а Аи-98 — на 2,09 рубля. Дизельное топливо подорожало на рубль.

Ранее сообщалось, что российские власти могут частично ограничить экспорт бензина, чтобы сдержать его стоимость. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, заметил, что правительство может поддержать такую меру в ограниченный период.

Между тем замглавы Минэнерго Павел Сорокин отказался считать подорожание бензина чем-то критичным. Неделю назад он объяснил, что рост цен находится в пределах инфляции.