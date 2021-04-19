Передачу регионам доходов с акцизов на бензин предложили отсрочить до 2030 года

Передачу регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла предложили отсрочить до 2030 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.

Субъекты должны были начать получать эти средства в 2024 году. Теперь, согласно законопроекту, доходы с акцизов в полном объеме придут в регионы только к 2030 году. Законопроект не приведет к увеличению цены автомобильного топлива, отметили в министерстве.

При этом доля поступлений в федеральный бюджет будет сокращаться. В 2025 году они составят 21,1 процента доходов, а бюджеты субъектов — 78,9 процента. В 2026 году соотношение должно измениться 17,1 процента к 82,9 процента, в 2027-м —13,1 к 86,9, в 2028 году — 9,1 к 90,9, в 2029-м — 5,1 процента к 94,9 процента.

В 2030 году предполагается полная передача этих доходов. В настоящее время акцизы зачисляются по нормативу 25,1 процента — в федеральный бюджет, 74,9 процента — в бюджеты субъектов.

Ранее в апреле власти России собирались сдерживать рост цен на бензин по-новому — за счет введения частичного ограничения на экспорт. Об этом рассказал профильный вице-премьер Александр Новак. В свою очередь, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев назвал такую меру крайней.

В середине апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Вячеслава Демченко, стоимость топлива в России в пересчете на доллары является одной из самых низких в мире. Аналогичного мнения придерживаются и в Минэнерго, где считают цену на бензин несправедливо заниженной.