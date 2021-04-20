Россия резко нарастила продажи пшеницы и масла за рубеж

Экспорт пшеницы из России за январь-февраль резко вырос в три раза (до 7,6 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
В денежном выражении показатель увеличился в 3,4 раза (до 1,8 миллиарда долларов). В феврале поставки пшеницы за рубеж подскочили на 46,1 процента по сравнению с январем, продажи принесли 1,1 миллиарда долларов. Также Россия нарастила экспорт растительного масла. В январе-феврале он увеличился на 58,4 процента в денежном выражении (до 630,1 миллиона долларов), а в натуральном выражении — на 3,1 процента (до 589,2 тысячи тонн).
Доходы компаний от экспорта нефтепродуктов уменьшились на 17,4 процента, хотя объем поставок вырос на 3,1 процента. Также снизились поступления от экспорта бензина и сжиженного природного газа (СПГ). При этом доходы «Газпрома» увеличились на 18,2 процента (до 6,3 миллиарда долларов). Средняя экспортная стоимость поставок газа возросла с 169,6 до 172,78 доллара за тысячу кубометров.
Ранее сообщалось, что средние цены на подсолнечное масло с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 рублей (до 113 350 рублей за тонну). Аналитики считают, что период роста цен на подсолнечник закончился.
В апреле власти выделили 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.