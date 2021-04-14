Россиян предупредили о росте цен на рис

Рисоводы Краснодарского края предупреждают о возможном росте оптовых и розничных цен на крупу в этом году из-за увеличения затрат на выращивание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Южный рисовый союз.

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Краснодарский край производит 73 процента всего российского риса. В 2020 году в регионе случилась аномальная засуха, поэтому сильно пострадали рисоводческие хозяйства. В нынешнем году площадь посевов будет сокращена, кроме того, вырастут тарифы на подачу и отведение воды.

Рисоводы в этом году ожидают рост прямых затрат до 60-65 тысяч рублей на гектар, из них расходы на подачу и отвод воды составят 15-17 процентов.

Ранее власти выделили девять миллиардов рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

У российских производителей средние цены на подсолнечное масло с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 рублей (до 113 350 рублей за тонну). Аналитики считают, что период роста цен на подсолнечник закончился.