Российские власти выделили миллиарды рублей производителям сахара и масла

Правительство России выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабинета министров.

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

Таким образом власти частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Ожидается, что по таким ценам будет продано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара. В документе сказано, что компании получат компенсации из расчета десять рублей на литр масла и пять рублей на килограмм сахара.

В начале апреля стало известно, что Минсельхоз собирается контролировать сахарную отрасль плановым методом. Каждый завод получит квоты на производство и продажу сахара торговым сетям. Такое решение принято на фоне падения производства сахара в России в январе-феврале 2021 года в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проблема начала проявляться сразу после вступления в силу соглашения о предельных ценах на сахар при оптовой и розничной покупке.