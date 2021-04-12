В России обвалились цены на подсолнечное масло

У российских производителей средние цены на подсолнечное масло с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 рублей (до 113 350 рублей за тонну). Это следует из еженедельного мониторинга «СовЭкона».

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги

Аналитики считают, что период роста цен на подсолнечник закончился. Однако спад цен на рынке будет ограничен рекордно низкими для последних лет запасами. Снижение произошло впервые с начала года. В начале апреля средняя цена достигла рекордных 118 175 рублей за тонну, за год цены подскочили на 40 процентов.

Причины снижения стоимости аналитики видят в ослаблении рынка соевого и пальмового масла. Оказало давление на цены и появление определенности в вопросе экспортных пошлин на российское подсолнечное масло. Государство вводит «плавающую» пошлину с 1 сентября. Участники рынка опасались более раннего введения пошлин, что дополнительно поддерживало экспортные котировки.

Ранее власти выделили 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.