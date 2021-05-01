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В России начала действовать новая формула расчета цен на бензин

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России с 1 мая начала действовать новая формула расчета цен на бензин — правительство приняло решение об изменении механизма демпфера из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на три процента. Кроме того, планируется снизить с пяти до трех процентов ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу начиная с 1 января 2022 года.

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей.

В середине апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин объявил, что рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. Он рассказал, что в 2020 году наблюдалось резкое увеличение потребления топлива, однако отрасли удалось справиться с ситуацией и не довести ее до нехватки нефтепродуктов.

Ранее в апреле стало известно, что в правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают. Предложение внес помощник премьера, бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, борьба с экспортом «отдельных нефтепродуктов и их компонентов» защитит внутренний рынок от давления.

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