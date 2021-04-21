Минфин и Минэнерго согласовали параметры корректировки демпфера на топливо. Об этом сообщается на сайте финансового министерства.

Ожидается, что механизм запустится 1 мая. В его рамках планируется снизить индикативную цену бензина на 4 тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

Также с 1 января следующего года предполагается снижение ежегодной индексации базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу до 3 процентов. С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3 процента.

Отмечается, что поправки внесены на рассмотрение в правительство. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов потребовал от Минэнерго и Минфина доказательств эффективности демпфера. В частности, он запросил данные, которые подтверждают увеличение объемов продукции переработки в структуре топливного рынка, количественную оценку вклада демпфера в стабилизацию цен на топливо, а также информацию о наличии «сверхприбыли» нефтяных компаний — плательщиков демпфера в прошлом году.