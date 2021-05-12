Мишустин оправдал рост цен на бензин

Премьер России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме заявил о тяжелой ситуации с ценами на топливо в 2020 году, но оправдал имевший место рост тем, что он был не выше инфляции. В текущем году, подчеркнул он, власти продолжат держать стоимость топлива под контролем, сообщает РИА Новости.

По его словам, работать в этом направлении предполагается с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных.

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По всей видимости, речь идет о корректировке демпфирующего механизма, которая фактически уже заработала с 1 мая, хотя проект Минфина и Минэнерго только рассматривается в правительстве и будет утвержден позднее.

В проекте указано, что условная цена бензина в формуле демпфера будет снижаться до 2023 года, а затем индексироваться каждый год на три процента. Для дизельного топлива ежегодная индексация цены в механизме демпфера с 2022 года составит не пять процентов, а три.

Между тем Минэнерго отдельно предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Замглавы ФАС Виталий Королев назвал такую меру крайней.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2020 году рост цен на бензин остался в пределах инфляции, а, например, марка Аи-92 подорожала только на два процента.