Власти России назвали список продуктов для контроля цен

Ситуация с ценами на продукты питания в России в последнее время нормализуется, инфляция по состоянию на начало мая начала замедляться. Об этом говорится в сообщении о совещании по мониторингу цен, размещенном на сайте правительства.

Среди продуктов, цены на которые требуют особого внимания и контроля, названы яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, а также сахар. Для стабилизации внедряются экономические инструменты регулирования.

Речь идет о льготных кредитах для производителей сахара на закупку свеклы, субсидии мукомолам и хлебопекам. Завершается формирование зернового демпфера, готов демпфер по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов также поручил ответственным министерствам как можно скорее создать механизм анализа цен на мировых рынках, чтобы понимать возможное их влияние на ситуацию в России.

Российские власти начали сдерживать цены на продукты в декабре прошлого года, после того как на ситуацию обратил внимание президент страны Владимир Путин. Предполагалось, что соглашения о заморозке стоимости сахара и подсолнечного масла завершатся в марте, но их пришлось продлить до 1 июня и 1 октября соответственно.

Накануне во время отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин вслед за Путиным обвинил в подорожании продуктов «жадные» торговые сети. Вместе с тем ранее на этой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко признала, что нынешний формат сдерживания роста цен не может длиться долго, поскольку одними запретами проблему не решить.