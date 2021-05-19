В России предложили бороться с низкими зарплатами ростом налогов

Вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги на дивиденды для предприятий, которые не обеспечивают рост зарплат сотрудников хотя бы на уровне инфляции. В ходе выступления на форуме «ProДФО — Хабаровский край» он пообещал передать соответствующее предложение премьеру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Чиновник указал, что жители региона в списке главных проблем чаще всего называют рост цен в магазинах при отсутствии роста своих доходов. По его мнению, во многом виновниками проблемы являются частные компании, получающие сверхприбыли.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Идея Трутнева заключается в том, чтобы непосредственно связать уровень налога на дивиденды с индексацией зарплат. Это должно заставить собственников «делиться» прибылью тем или иным образом.

По словам вице-премьера, правительство предпринимает много усилий, чтобы сдержать рост цен, но просто так заморозить их не получится. В этом случае страна выпадет из мировой экономики и «вернется к Советскому Союзу». В давлении на предприятия для изменения их экономической модели чиновник такой опасности не видит.

Ранее о необходимости для частных компаний делиться сверхприбылями говорил президент страны Владимир Путин. Позднее, в ходе отчета в Госдуме, Мишустин обвинил в росте цен «жадность» торговых сетей и производителей. При этом он предупредил, что правительство может обложить новыми налогами компании, выводящие деньги за рубеж.