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Названы главные источники стресса россиян

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Больше половины жителей России испытали стресс в начале этого года. Главными его источниками стали рост цен и низкие зарплаты, пишет РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Около 55 процентов опрошенных признались, что испытывали беспокойство в 2021-м. Годом ранее таких респондентов было 79 процентов. Таким образом, уровень стресса населения снизился, но все равно остался достаточно высоким.

В обоих опросах женщины демонстрировали большую тревожность по сравнению с мужчинами. В прошлом году о пережитом стрессе сообщили 72 процента россиян и 84 процента россиянок. В этом году их оказалось 51 и 56 процентов соответственно.

Самыми беспокоящими граждан темами были названы инфляция и рост цен (62 процента), низкие доходы (56 процентов), экономический кризис (30 процентов), рост безработицы (27), социальное неравенство (25).

Исследование проводилось среди 3500 участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще обращаться за психологической помощью. В основном жалобы касались чувства страха из-за пандемии коронавируса, переживаний о возможности заболеть, потерять работу или близких людей.

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