Названы главные причины обращения россиян к психологам

В марте 2021 года россияне стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам. Главные причины такого явления назвали в сервисе «СберЗдоровье».

Самая частая причина жалоб россиян — чувство страха, спровоцированное пандемией коронавируса, опасения из-за риска заболеть, потерять близких или работу. На втором месте — проблемы в отношениях с супругом или партнером, конфликты с родственниками. Среди других жалоб — рабочие конфликты, проблемы со сном, панические атаки, эмоциональное напряжение, потеря аппетита.

Как объяснила психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян, в первую очередь рост обращений связан с усилением тревожных чувств на фоне коронавируса, постковидными проблемами и острой реакцией на стресс.

«Многие люди в пандемию испытали утраты и различные переживания. Преодоление подобных стрессовых ситуаций может длиться долго и схоже с посттравматическим стрессовым расстройством. Такие состояния требуют психологической помощи (...) Наблюдать подобные состояния у клиентов мы будем еще минимум год-полтора», — сказала она.

Чаще всего к специалистам обращались жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В десятку вошли Краснодарский край, Республика Дагестан, Свердловская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Приморский и Красноярский края. Жители Москвы в основном жаловались на депрессивные настроения, страх и панику, а также на конфликты в семье, среди обращений петербуржцев чаще встречались жалобы на проблемы из-за работы и на конфликты в коллективе. В Дагестане треть переживала из-за здоровья близких, в Приморье — из-за отношений с супругом, в Новосибирской и Свердловской областях обращения были связаны с общей тревожностью на фоне коронавируса.