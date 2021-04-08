Российский врач назвал способ распознать нервные расстройства у коллег

У офисных работников из нервных расстройств чаще всего развиваются депрессия и повышенная тревожность. Способ распознать их у коллег назвал российский врач-психиатр, психотерапевт, клинический психолог Михаил Гордеев, передает телеканал «Звезда».

По словам Гордеева, человек в депрессии малоконтактный, погружен в себя, часто говорит о чем-то печальном, может плакать без повода, быть гневливым и раздражительным.

При тревожности он обычно дерганый, говорит о том, чего боится, его могут настигать панические атаки. Человек также может совершать неконтролируемые действия. При возникновении панической атаки у человека следует обратить внимание на дыхательные техники, помочь ему расслабиться.

Правильное дыхание может стать и самопомощью при панической атаке. Один из методов — продышать области «тела», которые невозможно расслабить, представив, что дыхание идет именно через них.

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