Психолог дал советы россиянам по борьбе с тревогой во время пандемии

Психолог Евгений Фомин дал советы россиянам по борьбе с тревогой во время пандемии коронавируса. Он рассказал «360» о методах, которые помогают справиться с тревожным расстройством самостоятельно.

На первое место психолог поставил спорт. По его словам, он помогает отвлечься и «переключиться на физические ощущения с эмоциональных».

Также Фомин посоветовал исключить тревожные источники информации. Так, он призвал выйти из Telegram- или YouTube-каналов, которые настраивают на негативные переживания. Они вызывают ощущение беспомощности и несправедливости, отметил специалист.

Также психолог дал совет на случай, если в транспорте, на работе или в магазине рядом окажется «неадекватный или агрессивный человек». При этом стоит свернуть общение и покинуть место, можно позвонить в полицию или скорую психиатрическую помощь. Вступать «в перепалку» с такими людьми специалист не советует.

Если вы хотите помочь близким, которые тревожны, стоит их спросить, в чем причина волнений. В случае, если человек зациклен на мысли «сейчас пандемия, и значит все будет плохо», можно обсудить подробности. «Давай подумаем, что именно тебя пугает в пандемии, чего ты на самом деле боишься и почему ты считаешь, что будет все плохо?» — предлагает психолог способ начать диалог. Озвученные страхи он призвал «рационализировать и сверять с реальностью».

«Почему ты думаешь, что все будет плохо из-за коронавируса? Давай посмотрим процент заболеваемости и смертности. Летальный исход 2-3 процента — это довольно низкий процент», — приводит Фомин один из вариантов убеждения.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус может привести к нарушению психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную системы человека. По его словам, в процессе болезни происходят изменения в центральной нервной системе, однако данных об усилении суицидальных наклонностей среди зараженных нет.