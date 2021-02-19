Россия
 
Последние новости
Песков объяснил отсутствие у Путина звания генерала
Пробка на Крымском мосту увеличилась
Киев оценил коммуникацию с Вашингтоном
Около Крымского моста открыли пункт обогрева
Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство
Бухгалтер похитила деньги из российской колонии и проиграла их в автоматах
«Норникель» пообещал заплатить штраф за аварию на ТЭЦ
Женщина рассказала о беременности от ветра и родах через час после зачатия
Большинство украинцев признали внешнее управление страной
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач рассказала об опасности раздельного питания

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Раздельное питание может быть опасно, так как любые сильные ограничения в питании способны вызвать нарушения здоровья. Например, привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и истощению пищеварительной системы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова.

Она отметила, что основателем теории раздельного питания в США был натуропат Герберт Шелтон, у которого не было медицинского образования. В какой-то момент его последователи, которые придерживались очень жесткой диеты, начали умирать от расстройств пищеварения. Некоторые люди, например, питались только водой и соками. «Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии», — сказала медик.

Чернышова указала, что у человека желудок и двенадцатиперстная кишка устроены так, что могут переваривать одновременно разные виды продуктов. Также эволюционно люди привыкли питаться смешанной едой. «Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», — сказала она.

Врач добавила, что главное в питании — это не переедать. Особенно это актуально в праздники.

Ранее клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко говорил, что приверженность правильному питанию способно вызвать психологические проблемы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Валеолог рассказала, почему раздельное питание может быть очень опасным для здоровья
Диетолог назвала влияющие на давление продукты
Врач назвала провоцирующие разрыв кишечника продукты
Психолог назвал опасность здоровой пищи