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Психолог назвал опасность здоровой пищи

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Фото: Unsplash

Ограничивать свой рацион исключительно здоровой пищей может стать опасным для психического здоровья, заявил клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко. Его слова передает «Радио Sputnik».

Он предупредил, что сейчас стало модно проходить курсы нутрициологов. «Люди без базового медицинского образования, понимания и опыта начинают давать советы по здоровой диете», — отметил специалист. Они могут рекомендовать так называемые «суперфуды», которые якобы обладают огромным количеством полезных веществ.

По словам Алименко, пользы от таких продуктов очень мало. При этом люди могут мечтать о торте, но питаться только сухофруктами. «А они ведь тоже калорийные. И люди на них набирают килограммы, а чувства удовольствия нет», — заявил психолог.

Алименко добавил, что люди обедняют свой рацион, создавая риск диетической депрессии и ограничительного пищевого поведения.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Он считает, что секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Поэтому организму не так важно, в какое время суток человек употреблял пищу.

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