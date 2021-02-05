Диетолог рассказала о похудении без изнурительных упражнений

Американский диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) рассказала, как похудеть без изнурительных упражнений. Об этом сообщает NDTV.

Далеко не всем нравятся интенсивные упражнения, которые позволяют сбросить вес быстрее всего. По мнению эксперта, не нужно себя мучить. Лучше выбрать тот вид физической активности, который действительно нравится, даже если он менее эффективен. В этом случае для достижения цели может потребоваться больше времени, но рано или поздно она будет достигнута. С эффективными, но неприятными упражнениями такой гарантии нет. Куда вероятнее, что худеющий устанет и забросит их, так и не доведя дело до конца.

При выборе рациона Рейчел Пол советует выбирать блюда, богатые белком и жиром, и дополнять их овощами. По ее словам, белок и жир нужны, чтобы еда была сытной, а овощи снабжают организм пищевыми волокнами. Также эксперт считает, что при похудении следует позаботиться о сне и психическом здоровье. Без них сбросить вес крайне трудно — на это не хватит ни сил, ни мотивации.

Ранее диетолог Лола Биггс назвала продукты для быстрого похудения после праздничных застолий. Эксперт советует включить в рацион куркуму и регулярно потреблять овощи. Также не стоит забывать про полезные жиры. Врач отметила пользу авокадо и рыбы, богатой жирными кислотами.