Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина Неправильное назвала стимулирующие работу мозга продукты в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, питание влияет, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, состояние усталости и плохое настроение. Она отметила, что в еде должно быть достаточное количество холина. Его много в яичном желтке, мясе, овсянке и цветной капусте.

Также следует употреблять продукты, содержащие витамин В12 и железо. «Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо — печень, красное мясо», — пояснила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что для достижения желаемого эффекта, необходимо соблюдать умеренность в еде, а не пытаться употребить этих продуктов как можно больше. Также она порекомендовала ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов.

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