Диетолог перечислила правила приема витаминов

Диетолог Нурия Дианова перечислила правила приема витаминов. Она рассказала «360», что желание восполнить недостаток витаминов в организме нужно начать реализовывать с минимального обследования.

Специалист посоветовала сдать анализ крови, который позволит определить необходимые добавки в рацион.

«Максимум, что имеет смысл — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать. Пару месяцев — чтобы повысить сопротивляемость организма», — пояснила Дианова.

Также диетолог категорически против «огульного самолечения». По ее словам, лечебную дозу любого витамина стоит принимать только в случае выраженного дефицита. Например, при назначении витамина D обычно пропивают двухнедельный курс, потом сдают анализ на контроль уровня вещества в организме и дальше выходят на поддерживающую терапию.

Магний неврологи рекомендуют пить курсом, а витамин С принимать в умеренном количестве. Диетолог предупредила, что, если перебрать с мандаринами, из-за большого количества фруктозы и клетчатки вероятно сильное газообразование. Цинк иногда назначают при сальности или выпадении волос, однако также важно знать исходный уровень вещества.

Специалист напомнила, что витамины содержатся во фруктах и овощах, однако их содержание зависит от времени хранения продуктов. Чем дольше они «лежат на полках», тем меньше в них полезного.

«Витамины — это огромный рынок продукции, но доказанных, значимых с точки зрения медицины результатов [от их применения] не получено. Есть косвенные признаки: сразу это отражается на коже и придатках кожи», — заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. По словам специалиста, не стоит включать в утренний прием пищи продукты, содержащие сахар и дрожжи, а также кофе.