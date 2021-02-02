Диетологи назвали самые полезные каши на завтрак

Врачи-диетологи составили список полезных каш, которые подойдут для утренней трапезы. Их рекомендации опубликованы на сайте Cursorinfo.

По словам экспертов, гречневая каша богата клетчаткой, витаминами Е, РР, В1, В2, а также фолиевыми и органическими кислотами. Это блюдо называют одним из самых полезных для завтраков. Специалисты рекомендуют есть гречневую кашу как взрослым, так и детям.

Рисовая каша не вызывает аллергии. В рисе содержится много витаминов группы В и PP, тиамин, каротин, железо, цинк, йод и другие микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма. Помимо этого, рисовая каша — кладезь незаменимых аминокислот.

На третьем месте оказалась овсяная каша. По словам врачей, это блюдо богато клетчаткой, белками, витаминами С, А, РР, Е и группы В, магнием, фосфором, фтором, кальцием, калием и никелем, полезными для организма. Эксперты отмечают, что овсянка нормализует кислотность желудка и очищает организм.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. По словам специалиста, не стоит включать в утренний прием пищи продукты, содержащие сахар и дрожжи, а также кофе.

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