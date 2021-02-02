Диетолог назвала способ здорово питаться без мяса

Американский диетолог Дон Блатнер (Dawn Blatner) назвала способ, как можно здорово питаться без мяса и не испытывать дефицит белков. Об этом пишет Yahoo Life.

По словам эксперта, вегетарианцам, веганам и людям, которые по той или иной причине решили сократить количество мяса в своем рационе, следует следить, чтобы при каждом приеме пищи хотя бы одно блюдо содержало тот или иной источник растительного белка.

Для вычисления суточной дозы белка Блатнер советует поделить свою массу на число 1,26. Результат будет соответствовать количеству белка в граммах, которое необходимо потреблять каждый день. Из этой формулы следует, что, например, при весе 68 килограммов нужно съедать около 54 граммов белка в день, а при активном образе жизни — даже немного больше.

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Один из самых богатых источников растительного белка — это сейтан, восточноазиатское блюдо из пшеничной муки, из которой вымыт крахмал. 100 граммов сейтана содержит 25 граммов белка. С ним соперничает индонезийский темпе, который готовят из ферментированных соевых бобов. Три четверти стакана темпе содержит 20 граммов белка. «Я люблю темпе, потому что из-за ферментации он легче усваивается, и у него потрясающая мясистая текстура», — говорит Блатнер.

Также, по ее словам, богаты белком тофу, эдамамэ, чечевица, бобы, арахис, пищевые дрожжи, турецкий горох, миндаль, полба, овес, киноа и горох.

Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании. По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.