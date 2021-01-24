Врач назвала простые правила для похудения без жестких диет и тренировок

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала «щадящий» режим похудения без изнуряющих диет и тренировок. Ее слова приводит газета «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, чтобы избавиться от лишних килограммов за три-четыре месяца, достаточно соблюдать несколько простых правил. Прежде всего Соломатина отметила важность правильного сна. Влияющий на похудение гормон роста (соматотропин) начинает вырабатываться в полночь, когда человек находится в фазе глубокого сна, поэтому людям, мечтающим похудеть, желательно ложиться спать до 23:30.

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Соломатина считает, что при попытке сбросить лишний вес не стоит голодать и придерживаться жестких низкокалорийных диет. Она советует отдавать предпочтение легко усваиваемому белку, заменить жареное мясо на вареное, а жирную свинину — на курицу, индейку и рыбу. Красное мясо врач призывает есть не чаще двух раз в неделю. Кроме того, в ежедневном рационе должны присутствовать свежие овощи и зелень, способствующие похудению.

Ускорить метаболизм и избавиться от жира помогают пряности, в частности перец, чеснок, имбирь. Соломатина утверждает, что лучший коктейль для похудения — это смузи из огурца, имбиря и лайма. При похудении также полезно пить зеленый чай без сахара.

Соломатина напомнила о пользе потребления воды, чтобы избежать обезвоживания и быстрее похудеть. В сутки следует пить не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса тела, отмечает эксперт. По ее мнению, оптимально устраивать не менее пяти трапез в день, а в качестве перекусов использовать овощи и ягоды. «Меньше углеводов, они повышают уровень глюкозы и вес!» — предупредила она.

Еще одно простое, но важное правило при похудении — ужинать не позднее чем за 3-4 часа до сна. Соломатина рекомендует отказаться от сладких газированных напитков, сдобы, вредных снеков, фастфуда. Главное, по мнению врача, поставить цель и быть последовательным. При таком подходе можно без особого труда добиться желаемой формы к назначенному сроку.