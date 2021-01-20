260-килограммовая персона похудела на 80 килограммов ради операции по смене пола

Небинарная персона из Великобритании, весившая 260 килограммов, была вынуждена начать худеть, так как врачи отказались проводить ей операцию по смене пола. Об этом сообщает The Sun.

24-летняя Эй-Джей (AJ), которая уже четыре года идентифицирует себя как небинарную персону и просит употреблять по отношению к ней местоимение «они», не имеющее гендерной окраски, признается, что начала много есть еще в школе, где над ней издевались из-за веса. Чтобы успокоиться, она ела по 12 пирожков в день и запивала их шестью литрами сладкой газировки. К 16 годам британка уже весила 158 килограммов.

Эй-Джей так и не устроилась на работу и вела затворнический образ жизни: она почти не выходила из дома, проводила по 19 часов в сутки на матрасе и съедала пять тысяч килокалорий в день. Врачи призывали британку похудеть и пророчили, что она не доживет до 30. Однако сделать какую-либо операцию по страховке не могли, так как Эй-Джей не страдает сахарным диабетом и не находится при смерти. Когда она пожелала сделать операцию по смене пола, ей отказали, сославшись на смертельно опасные осложнения из-за ожирения.

Британка приняла участие в передаче Shut-Ins: Britain's Fattest People. Ей согласились оплатить гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка. Перед процедурой Эй-Джей предстояло похудеть на 32 килограмма и некоторое время есть всего 800 килокалорий в день. Она отметила, что соблюдать диету не так уж сложно: оказалось, что до этого она много ела от скуки.

В итоге британке удалось сбросить 80 килограммов за 11 месяцев. Она начала выходить из дома и даже научилась водить автомобиль. Эй-Джей продолжает худеть и надеется, что вскоре сможет исполнить свою мечту — удалить молочные железы и матку.