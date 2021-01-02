Жительница Волгограда Наталья Руденко, некогда весившая больше трех центнеров и известная как «самая тяжелая женщина России», похудела на 150 килограммов за два года. Об этом она рассказала в интервью порталу «Волгоград Онлайн».

По словам Руденко, за это время у нее случались срывы, однако она никогда не хотела останавливаться. «Мой главный помощник и критик — это мама. Она всегда держит меня в тонусе — круглосуточно и круглогодично. Чтобы добиться ее похвалы, нужно показать реальный результат», — призналась россиянка.

Волгоградка похудела достаточно, чтобы выбросить юбку, которая прошла с ней «огонь, воду и медные трубы» и которую она неоднократно ушивала. «Сейчас я хочу помещаться в одежду других размеров. До любимой-то осталось всего 50 килограммов, а до юбки мечты — 70. Из старых вещей я храню только брюки и халат — они остались лишь для сравнения», — поделилась Руденко.

Кроме того, она рассказала, что переболела COVID-19 осенью. За это время ее вес увеличился. «Во время болезни я еще раз убедилась: если лежать и ничего не делать, то ты вновь наберешь вес и отдалишься от своей цели», — отметила волгоградка. Руденко не исключила, что ей предстоит еще несколько операций. В конечном счете она планирует похудеть до 70 килограммов.

О желании похудеть Руденко заявила осенью 2018 года. О ней писала волгоградская пресса, также женщина появлялась в шоу «На самом деле» на Первом канале, где ее прозвали «самой тяжелой невестой России». В апреле 2019-го она заявила о желании похудеть к свадьбе еще на центнер — до 130 килограммов.

Россиянка с детства боролась с избыточным весом. Однако 13 лет назад, после выкидыша, вес на тот момент 24-летней женщины начал стремительно расти из-за гормонального сбоя. Руденко долгое время не понимала этого, «заедала проблемы» и говорила всем близким, что непременно «возьмется за себя».

Женщина осознала необходимость медицинской диеты в 2015-м. К тому моменту россиянка перестала выходить из дома — она не могла самостоятельно спуститься со второго этажа.