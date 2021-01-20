Врачи назвали способ похудеть без диет

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали способы, которые позволяют похудеть быстрее без соблюдения специальных диет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.

Так, врачи предлагают придерживаться некоторых правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.

В первую очередь необходимо в течение дня уделять время физической активности. Например, можно приседать во время чистки зубов, отжиматься от стены во время рекламной паузы при просмотре телевизора.

Кроме того, рекомендуется ограничить употребление алкоголя, не пить кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью. Сладкие напитки стоит заменить на воду, чай и молоко.

Специалисты советуют начинать каждое утро с десятиминутной прогулки, есть больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов. Все сладкое лучше заменить на 70-процентный темный шоколад. Также врачи рекомендуют пробовать новые овощи каждую неделю. Мечтающим похудеть стоит составить список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.

Необходимо найти альтернативные способы получения положительных эмоций, например, решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом. При этом совсем запрещать себе определенную еду на стоит. Если очень хочется что-то съесть, лучше принимать пищу, не торопясь.

Ранее жительница австралийского города Саншайн-Кост, штат Квинсленд, за два месяца похудела на десять килограммов и раскрыла секрет успеха. Она начала ежедневно считать количество потребляемых калорий, чтобы убедиться, что ее организм сжигает больше калорий, чем получает из пищи. Кроме того, она перестала общаться с «токсичными» людьми, благодаря чему стала уделять больше времени достижению собственных целей.