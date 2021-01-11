Женщина сбросила 60 килограммов без диет и раскрыла метод своего похудения

Жительница английского города Лейтон-Баззард сбросила 60 килограммов без диет и раскрыла метод своего похудения. Соответствующая история появилась на The Sun.

51-летняя Тони Уикс (Toni Weeks) годами безрезультатно пыталась бороться с лишним весом с помощью ограничений в питании. Три года назад при весе 127 килограммов ей диагностировали сахарный диабет второго типа. Пожилая женщина начала проходить 12-недельную оздоровительную программу Second Nature, разработанную национальной службой здравоохранения Великобритании и направленную на снижение веса.

За 12 недель англичанка похудела до 67 килограммов. После окончания курса лечащий врач героини подтвердил, что ее диабет находится на стадии ремиссии.

«Эта программа буквально учит тому, как нужно есть. Это было до смешного просто, в моей голове все встало на свои места. Разница заключается в размере порций, которые теперь умещаются на маленькой тарелочке. К тому же я отказалась от перекусов», — поделилась героиня.

Несмотря на некоторые ограничения, Уикс утверждает, что она может есть все, что угодно. Например, женщина любит завтракать овсяной кашей, обедать остатками «вчерашнего» ужина и готовить домашний карри по вечерам. Более того, англичанка не отказывает себе в алкоголе.

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«Люди меня не узнают. Они спрашивают, куда делась остальная часть меня. Теперь я ношу одежду размера M, а не XL, как раньше. Я больше не диабетик, это невероятно. Это изменило мою жизнь», — сказала Уикс.

В декабре 2020 года тучная австралийская актриса Ребел Уилсон сбросила 20 килограммов лишнего веса и раскрыла количество калорий, которое она потребляет за день. 40-летняя знаменитость объяснила, что в процессе похудения она старалась потреблять не больше 1500 калорий в сутки. На данный момент, достигнув желаемого веса в 75 килограммов, звезда позволяет себе около 2000-2500 калорий в день.