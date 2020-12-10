Певица расплакалась из-за отражения в зеркале, похудела и показала результат

Популярная певица, бывшая участница шоу The X Factor Кати Вайсель (Katie Waissel) поделилась с подписчиками результатом своего похудения. Информация появилась на сайте Mirror.

Британская исполнительница опубликовала пост в Instagram, где показала, как изменилось ее тело за последний год. Так, на первом фото она запечатлела себя в зеркало в нижнем белье, продемонстрировав лишний вес на животе и бедрах. На втором же кадре Вайсель демонстрирует подтянутое телом с рельефным прессом в спортивной форме.

Пользователи восхитились внешним видом певицы в комментариях на ее странице в Instagram. «Ты выглядишь потрясающе и говорить женщинам правильные вещи!», «Ты мое вдохновение», «Очень красивая», — писали они.

Материалы по теме Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть

Автор песен рассказала, что решила похудеть после того, как однажды увидела свое отражение в зеркале и расплакалась. По ее словам, она не знала, где найти силы и время на то, чтобы улучшить фигуру. «Я просто не узнавала свое тело», — поделилась Вайсель.

В публикации знаменитость отметила, что своим примером надеется вдохновить женщин изменить их жизнь. Вдобавок она разместила ролик своей тренировки и призвала подписчиков начать вести здоровый образ жизни.

Ранее, в октябре, сбросившая 20 килограммов актриса раскрыла секреты похудения в изоляции. Ребел Уилсон (Rebel Wilson) объяснила, что занимается спортом минимум пять раз в неделю. Она выполняет интервальные и силовые тренировки, а также различные упражнения с утяжелителями и гантелями.