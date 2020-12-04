Актриса сбросила 20 килограммов и раскрыла количество калорий в пище за день

Тучная австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила 20 килограммов лишнего веса и раскрыла количество калорий, которое она потребляет за день. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя знаменитость объяснила, что в процессе похудения она старалась потреблять не больше 1500 калорий в сутки. На данный момент, достигнув желаемого веса в 75 килограммов, звезда перешла в «фазу поддержания». Теперь она позволяет себе около 2000-2500 калорий в день, поскольку, по словам Уилсон, она «работает как зверь».

Кроме того, актриса считает, что правильное направление на пути к здоровому телу — это диета с высоким содержанием белка, так как она также помогает прийти к осознанному питанию. «В результате соблюдения такого рациона появляется удовлетворение от приема пищи, и уходит желание сильно объедаться», — сказала героиня материала.

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Она добавила, что диета с высоким содержанием белка вовсе не означает ежедневное потребление чистой и здоровой пищи. Однако по возможности Уилсон отдает предпочтение именно такому питанию. Например, если нет варианта полноценно перекусить, она может выпить протеиновый коктейль на растительном белке.

Ранее в декабре Ребел Уилсон перенесла смертельную болезнь и достигла своего минимального веса. Отмечается, что актриса сильно похудела, когда заразилась малярией. «Люди спрашивали, как я смогла похудеть, а я была при смерти», — призналась звезда. По ее словам, после выздоровления она решила всерьез заняться своим здоровьем.