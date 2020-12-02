Тучная актриса перенесла смертельную болезнь и достигла своего минимального веса

Тучная австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила больше 20 килограммов, рассказала о своем самочувствии при достижении своего минимального веса. На прямой эфир в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты из Daily Mail.

40-летняя знаменитость объяснила подписчикам, что до того как начала вести здоровый образ жизни, ненавидела свою внешность и имела психологические проблемы. «Я использовала свой лишний вес как барьер от людей, чтобы они не сближались со мной», — пояснила Уилсон.

Отмечается, что актриса достигла своего минимального веса, когда заразилась смертельной болезнью — малярией. «Люди спрашивали, как я смогла похудеть, а я была при смерти», — призналась звезда. По ее словам, после выздоровления она решила всерьез заняться своим здоровьем.

Уилсон подчеркивает, что в 2020 году решила начать правильно питаться и заниматься спортом, поскольку планирует заморозить свои яйцеклетки. Ей уже удалось сбросить 28 килограммов с помощью пеших прогулок и сбалансированной диеты. На данный момент актриса весит 75 килограммов.

Ранее в ноябре Ребел Уилсон объявила о достижении желаемой внешности и показала весы. Она опубликовала фотографию весов с отметкой в 74,6 килограмма.