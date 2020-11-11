Сбросившая 20 килограммов тучная актриса раскрыла трудности на пути к похудению

Тучная австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) раскрыла трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на пути к потере 20 килограммов лишнего веса. Ее интервью появилось в эфире передачи The Drew Barrymore Show.

40-летняя знаменитость призналась, что в прошлом никогда не заботилась о своем здоровье и потребляла много сахара. «Я сладкоежка. Я обожаю десерты. И это мой порок», — отметила она и добавила, что пища помогала ей бороться со стрессом, которым сопровождалась ее мировая слава.

По этой причине вначале актриса попробовала углеводную диету, однако она не помогла ей достичь желаемых целей. «Это было очень вкусно, но совсем не подходило моему типу фигуры. Чтобы похудеть, мне нужно было есть больше белка», — рассказала Уилсон.

По информации издания People, новая диета актрисы была ориентирована на продукты с высоким содержанием щелочи. В нее, в частности, вошли овощи, свежая рыба и йогурт из овечьего молока. Кроме того, Уилсон заставляла себя медленнее пережевывать пищу.

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Изменив план питания, женщина решила пересмотреть и свой образ жизни. Она начала раньше вставать по утрам и занялась хайкингом, отправилась в роскошный детокс-центр VivaMayr, а затем стала заниматься спортом с персональным тренером. В результате Уилсон заметила «потрясающие результаты».

Она также подчеркнула, что достигать целей в спорте ей помогает ее молодой человек, предприниматель Джейкоб Буш (Jacob Busch).

В октябре внешний вид Ребел Уилсон на фото в купальнике вызвал споры в сети. Она снялась со своим 29-летним бойфрендом в черном купальном костюме бренда Simply Beach. В комментариях некоторые фанаты обругали ее изменившееся после похудения тело, однако другие вступились за знаменитость.