Внешний вид тучной актрисы на фото в купальнике вызвал споры в сети

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже и вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 40-летняя знаменитость запечатлена со своим 29-летним бойфрендом Джейкобом Бушем (Jacob Busch) в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. Уилсон засняли в черном купальнике английского бренда Simply Beach стоимостью 155 фунтов стерлингов (15 500 рублей) и белой широкополой панаме.

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Внешний вид актрисы на опубликованных фото вызвал споры среди пользователей сети. Некоторые принялись критиковать ее внешность после похудения. «Не понимаю, что он в ней нашел», «Она не выглядит невероятно, она просто выглядит лучше, чем раньше», «Ничего особенного, просто стало меньше жира», «Она выглядит так же, ничего не изменилось», «Бедная старая Ребел», — высказывались они.



Другие юзеры, в свою очередь, выступили в защиту Уилсон. «Она отлично выглядит», «Так держать, ты молодец!», «Ты выглядишь здоровой», «Как бы она ни выглядела, я думаю, она превосходна в любом обличии», «Великолепный результат! Ты можешь гордиться собой!» — писали фанаты.



Ранее в октябре Ребел Уилсон поделилась секретами похудения на самоизоляции. По ее словам, она занимается спортом минимум пять раз в неделю, выполняет интервальные и силовые тренировки, различные упражнения с утяжелителями и гантелями.