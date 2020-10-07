Сбросившая 20 килограммов актриса раскрыла секреты похудения в изоляции

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила 20 килограммов и поделилась секретами похудения на самоизоляции. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам 40-летней знаменитости, она занимается спортом минимум пять раз в неделю. Уилсон выполняет интервальные и силовые тренировки, а также различные упражнения с утяжелителями и гантелями. Ее персональный тренер Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero) рекомендует заниматься не менее 45 минут, чтобы эффективно сжигать лишние калории.

Более того, героиня материала избегает слова «диета», так как Асеро предпочитает, чтобы его клиенты рассматривали физические упражнения и коррекцию рациона как изменение образа жизни, а не ограничения. «Я ненавижу слово "диета". Я за баланс. Человек должен наслаждаться процессом. Если создать слишком много запретов, вы не будете получать удовольствие от прогресса», — прокомментировал он.

Также звезда проходит по 10 тысяч шагов в день. «Я призываю всех, с кем занимаюсь, делать дополнительную кардиотренировку в течение дня, чтобы не переставать двигаться. Маленький совет — возьмите часы или используйте телефон для подсчета шагов и стремитесь к 10 тысячам в день. Даже если вы прошли девять тысяч, а за окном уже 10 вечера, вы все равно должны довести дело до конца», — сказал тренер.

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Кроме этого, Ребел Уилсон пережевывает пищу до 30 раз. Как сообщает источник, актриса следует методу Майра, который представляет собой план похудения, направленный на улучшение здоровья кишечника. Данная программа подразумевает снижение потребления глютена и молочных продуктов. Также она исключает перекусы и призывает людей жевать каждый кусок по 30 раз, чтобы облегчить пищеварение.

Знаменитость добавила, что началом пути к снижению веса стали занятия танцами. Благодаря интенсивным тренировкам во время репетиций к фильму «Кошки», героиня сбросила почти шесть килограммов за несколько дней, поскольку ей приходилось учить сложные танцевальные движения без перерыва на отдых.

Ранее Ребел Уилсон показала новую внешность после похудения и удивила поклонников. Помимо этого, актриса заявила, что до желаемого веса ей осталось сбросить всего три килограмма. Фанаты восхитились ее прогрессом в комментариях.

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