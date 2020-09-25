Диетолог оценил рацион российских звезд и дал рекомендации

Сертифицированный специалист по питанию оценил меню российских звезд шоу-бизнеса и дал им свои рекомендации. Его слова приводит «Комсомольская Правда».

Диетолог и аюрвед Денис Чех, ознакомился с рационом телеведущей Яны Рудковской, народной артистки России Аллы Пугачевой и эстрадного певца Филиппа Киркорова и поделился своими мнением насчет правильности их методов сохранения фигуры.

По словам Рудковской, в борьбе с послеродовыми килограммами ей помогла кефирная диета. «Самые первые пять дней я пила только 1,5 литра кефира, по шесть порций в день и больше ничего. Тяжело ли мне было? Да, но только первые два дня», — поделилась она.

Денис Чех назвал такой вид диеты вредным, особенно в первые дни после родов, и в качестве здоровой альтернативы предложил включить в рацион разваристые каши с семенами кунжута на молоке, изюм, темный виноград, шпинат, фрукты и легкие мясные супы без картофеля с различными специями, такими как имбирь, куркума, кумин (зира) и розовая соль.

Алла Пугачева предпочитает держать себя в форме с помощью диеты «СССР». То есть нужно исключить из рациона три «С» – соленое, сладкое и сдобное, а «Р» – это разгрузочный день.

«Наглядный, понятный и эффективный подход!» — прокомментировал Чех выбор артистки. «Соленое задерживает воду и часто тормозит снижение веса, особенно для женщин за 50. Сладкое тоже не помощник в снижении веса, как и чрезмерное потребление фруктов, особенно после пяти часов вечера. Сдобное — это причина не только лишних килограммов, но и нарушения обмена веществ. Сдоба вызывает тяжесть после еды, отечность, желание посидеть, полежать, а иногда и поспать. А иногда и тошноту, чувство тяжести в теле. Разгрузочный день — это компенсация того, что мы наедаем за неделю, а потому подход Аллы Пугачевой, эффективен и полезен», — добавил специалист.

Филипп Киркоров, на данный момент, питается по специальной системе. Раз в неделю артист позволяет себе так называемый «день греха», когда можно есть все, даже выпечку. Под запретом только сладкий алкоголь и пиво.

По словам диетолога, певец придерживается очень здорового метода. «Суть не в том, чтобы “держать себя в тисках”, а в разумном подходе, где есть время и ограничениям, и “дню греха”, но главное, чтобы такой день не был чаще, чем 1-2 раза в неделю. А повысить эффективность такого подхода позволит разгрузочный день и исключение молочных и кисломолочных продуктов, тем более при отсутствии регулярных физических тренировок. Я еще хочу добавить, что для людей с весом “10+ кг” от своей нормы не стоит делать “день греха”, поскольку велик риск сорваться и уйти в “пищевой запой”», — сказал Денис Чех.

В июле 70-летняя модель раскрыла секрет быстрого похудения в изоляции. Из-за набора веса в период пандемии она открыла для себя кето-диету. Ее особенность заключается в низком содержании углеводов и высоком содержании белка.