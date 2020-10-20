Изменившееся после похудения тело популярной тучной актрисы порадовало фанатов

Похудевшая австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) поделилась снимком в облегающей спортивной форме и порадовала фанатов своим изменившимся внешним видом. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram во вторник, 20 октября.

40-летняя знаменитость сфотографировалась около пещеры на фоне каменной стены. Она попозировала в блестящих легинсах синего цвета, футболке бренда Polo Ralph Lauren того же цвета и черных кроссовках. Уилсон также надела кепку-козырек и часы для занятий спортом.

Поклонники принялись восхищаться телом популярной актрисы в комментариях под публикацией, набравшей 161 тысячу лайков. «У тебя очень красивые легинсы!», «Выглядишь очень счастливой», «Ты выглядишь просто потрясающе», «Какая ты спортивная, Ребел!», «Красотка, ты вдохновляешь меня», — высказывались подписчики.

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Известно, что началом пути Уилсон к снижению веса стали занятия танцами во время съемок фильма «Кошки». Благодаря интенсивным тренировкам ей удалось сбросить почти шесть килограммов за несколько дней.

Ранее в октябре внешний вид Уилсон на фото в купальнике, напротив, вызвал споры в сети. Она снялась со своим 29-летним бойфрендом Джейкобом Бушем (Jacob Busch) в черном купальнике бренда Simply Beach. В комментариях некоторые фанаты обругали ее изменившееся после похудения тело, однако другие вступились за знаменитость.