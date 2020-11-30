Тучная актриса объявила о достижении желаемой внешности и показала весы

Тучная австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила уже больше 20 килограммов и объявила, что достигла желаемой внешности. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На кадре запечатлены весы с отметкой в 74,6 килограмма. В подписи к фото 40-летняя знаменитость отметила, что достигла своей цели примерно за месяц, а для дальнейшей мотивации ей важны не цифры, а «осязаемый» результат.

Кроме того, Уилсон поблагодарила своих поклонников за их поддержку и анонсировала предстоящую трансляцию в Instagram, во время которой она планирует рассказать новые подробности о процессе работы над своим телом.

Ранее в ноябре Ребел Уилсон раскрыла трудности на пути к похудению. Актриса призналась, что в прошлом никогда не заботилась о своем здоровье и потребляла много сахара, поскольку пища помогала ей бороться со стрессом, которым сопровождалась ее мировая слава. Отмечается, что новая диета звезды была ориентирована на продукты с высоким содержанием щелочи.