Девушка похудела на десять килограммов за два месяца и раскрыла секрет успеха

Жительница австралийского города Саншайн-Кост, штат Квинсленд, за два месяца похудела на десять килограммов и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя студентка Лили Тартон (Lily Turton) решила изменить отношение к еде и достигла цели, не отказываясь от любимой пищи. Она рассказывает в соцсетях о своих тренировках и диете. Лили начала ежедневно считать количество потребляемых калорий, чтобы убедиться, что ее организм сжигает больше калорий, чем получает из пищи.

Тартон рассказала, что перестала общаться с «токсичными» людьми, благодаря чему стала уделять больше времени достижению собственных целей.

Девушка поделилась своими секретами похудения. По ее словам, необходимо высыпаться: Тартон заявила, что она переедает и употребляет больше переработанной пищи, когда чувствует себя уставшей. Кроме того, нужно включить в рацион больше овощей и фруктов. Необходимо съедать по меньшей мере пять 80-граммовых порций фруктов и овощей ежедневно.

Австралийка не рекомендует отказываться от любимой пищи. Можно есть все, что угодно, и худеть, если считать калории и контролировать размер порций. Тартон советует вести активный образ жизни, но предупреждает, что не нужно ждать быстрого результата. Главное в похудении — последовательность.

Рекомендации Лили Тартон набрали более трех тысяч лайков с момента публикации в Instagram 7 января. «Ты так вдохновляешь! Ты должна гордиться собой», — написал один из ее поклонников. «Да, королева. Ты попала прямо в точку!» — отметил другой.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Норфолк, страдавшая от избыточного веса, сумела сбросить 19 килограммов благодаря психотерапии. Она утверждает, что ее отношения с едой были сродни наркомании: «Дошло до того, что мне начала сниться еда, а потом я просыпалась и плакала, потому что не могла съесть ее».