Психотерапия помогла женщине с лишним весом сбросить 19 килограммов

Жительница английского графства Норфолк, страдавшая от избыточного веса, сумела сбросить 19 килограммов благодаря психотерапии. Об этом пишет издание Daily Mail.

51-летняя Манди Кэмиш-Бейли (Mandy Camish-Bailey) утверждает, что ее отношения с едой были сродни наркомании: «Дошло до того, что мне начала сниться еда, а потом я просыпалась и плакала, потому что не могла съесть еду, о которой думала». Однажды женщина поймала себя на том, что при бессоннице грызет замороженную картошку, не дожидаясь, пока та разогреется. После этого она задумалась о похудении.

Кэмиш-Бейли обратилась к психотерапевту, чтобы пройти курс так называемой рекурсивной терапии (BWRT). Оказалось, что ее пищевое поведение связано с ее реакцией на эмоции. «Она идентифицировала множество причин, из-за которых она переедала, и работала со своими сильнейшими воспоминаниями, чтобы начать справляться с эмоциями логически», — объясняет специалистка по рекурсивной терапии Анна Фергюсон (Anna Ferguson).

Терапия помогла женщине избавиться от вредных пищевых привычек. Кроме того, она стала выпивать по два литра воды в день и больше двигаться. В результате ей удалось сбросить 19 килограммов и похудеть со 114 до 95 килограммов. «Теперь у меня гораздо больше энергии, и я каждый день отправляюсь на пробежку, потому что хочу быть настолько здоровой, насколько это возможно», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.