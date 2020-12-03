Женщина сбросила 40 килограммов и рассказала о секрете похудения

Британка из Южного Уэльса, страдавшая от избыточного веса, рассказала о том, как ей удалось сбросить 40 килограммов. Об этом сообщает сайт Wales Online.

33-летняя Лиза Дэвис-Рид (Lisa Davies-Read) считает, что располнела из-за работы, которая мешала регулярно питаться и приучила ее к фастфуду. Женщина поняла, что нужно что-то делать, когда стала весить 103 килограмма. От ходьбы у нее стали распухать лодыжки, на лестнице начиналась одышка. Она перестала встречаться с друзьями и ходить по магазинам, хотя прежде любила шопинг.

Сестра посоветовала Дэвис-Рид записаться в Slimming World — группу поддержки для желающих похудеть. Там ей посоветовали употреблять поменьше сладостей и жирной пищи. «Я по-прежнему могу есть все, что мне нравится, но с небольшими изменениями: например, вместо обычного масла использую что-то менее жирное», — объясняет она свой секрет.

Новая диета помогла ей сбросить первые 19 килограммов. Затем началась коронавирусная пандемия, в Великобритании ввели локдаун, а встречи Slimming World перенесли в онлайн. Дэвис-Рид воспользовалась случаем, чтобы заняться бегом по программе Couch to 5K. Сейчас ее вес составляет 63,2 килограмма, однако она планирует сбросить еще четыре килограмма.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.