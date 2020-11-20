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Девушка рассказала о похудении на 44 килограмма за два года

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Фото: @fitwithxan

Австралийка рассказала о том, как ей удалось сбросить 44 килограмма менее чем за два года. Об этом пишет Daily Mail.

Сантия Эфтимиу (Xanthia Efthymiou) располнела еще в школе. К последнему классу она весила 114 килограммов и каждый день объедалась бургерами из фастфуда. Девушка задумалась о похудении, когда из-за избыточного веса у нее начались боли в спине. «Я пошла к врачу и обнаружила, что за год набрала еще 20 килограммов, — вспоминает она. — Мне сказали, что если я и дальше буду так полнеть, у меня появятся серьезные проблемы со здоровьем».

Сантия понимала, что для похудения ей необходимо изменить свой рацион и увеличить физическую активность, но сделать первый шаг было непросто. «Я всегда боялась заниматься спортом на людях, — объясняет она. — Мне казалось, что люди услышат мое тяжелое дыхание, поймут, какая я нетренированная, и будут плохо обо мне думать».

Австралийка начала занятия с долгих прогулок. Пять раз в неделю она проходила по четыре километра в день и таким образом сбросила первые десять килограммов. После этого девушка стала три раза в неделю посещать спортзал для интервальных тренировок высокой интенсивности. Позднее она перешла к занятиям со свободными весами по пять раз в неделю.

Для ускорения похудения, Сантия отказалась от фастфуда в пользу сбалансированной и здоровой диеты. Чтобы избавиться от преследовавшего ее желания перекусить, она выбирала объемистые блюда, которые заполняют желудок и надолго утоляют чувство голода. Спустя 22 месяца она похудела до 70 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.

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