Врач назвала провоцирующие разрыв кишечника продукты

Продукты с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон могут спровоцировать разрыв кишечника. Опасные для здоровья овощи и фрукты в беседе с «Москвой 24» назвала врач-диетолог Елена Соломатина.

Наличие подобных веществ в продуктах ведет к образованию в организме безоаров, инородных тел в организме, сформированных из неперевариваемых частиц, например, волокон растений. Безоары, в свою очередь, расширяют кишечник. Если безоаров в организме накапливается много, требуется хирургическое вмешательство.

«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон», — пояснила Соломатина, добавив, что такая ситуация возможна при чрезмерном употреблении перечисленных продуктов.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, чем опасны диеты и интервальное голодание. По ее словам, такие методы противопоказаны людям с проблемами ЖКТ. Кроме того, из-за подобного режима питания организм не получает нужных полезных веществ.