Врач назвала неожиданную пользу кофе

Диетолог Нурия Дианова рассказала о неожиданной пользе кофе для похудения. Об этом сообщает RT.

Она указала, что если люди хотят сжигать жир, то чашка обычного кофе, если она принята за некоторое время до физической нагрузки, будет усиливать частоту сердечных сокращений. «Главное — контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определенном коридоре ЧСС», — сказала врач.

Также она рассказала, сколько чашек кофе можно можно пить в день без вреда для здоровья. Если рассматривать напиток как психовозбуждающее средство, то не стоит превышать двух чашек в день. В противном случае может сформироваться зависимость, которая приведет к истощению нервной системы. В идеале же вторая порция напитка должна употребляться не позднее полдника, и отказаться от его употребления за шесть часов до сна.

С точки зрения гастроэнтерологии, кофе нужно пить во время приема пищи. Употребление же кофе как единственного компонента завтрака неизбежно приведет к проблемам с ЖКТ.

5 февраля сообщалось, что исследователи назвали употребление кофе одним из способов предотвратить жировую болезнь печени, которая выражается избыточным отложением жира в гепатоцитах, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак. Ученые проанализировали ряд научных работ, в которых изучались полезные эффекты, оказываемые кофе на человеческий организм. Согласно одному из исследований, действие напитка обусловлено влиянием на ферменты печени, что снижает накопление жира, а также избавлением от токсичных веществ, способных вызвать появление и развитие злокачественных тканей. Кофе также увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.