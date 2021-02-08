Диетолог назвала лучшие возбуждающие сексуальное желание продукты

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала лучшие возбуждающие блюда для романтического ужина. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».

Прежде всего, объяснила Денисова, афродизиаками считается пища, в которой содержится много цинка, селена, белков, полезных полиненасыщенных жирных кислот, а также витаминов А, В1, С и Е. При этом врач отметила, что если организм ослаблен болезнью, сидячим образом жизни, бессонницей или неправильным питанием, то даже самые сильные афродизиаки не вызовут сексуальное желание.

На романтический ужин диетолог посоветовала подавать морепродукты, в которых много белка и цинка. Особенно эффективными будут сырые устрицы с лимонным соком, однако надо учесть, что моллюски — сильный аллерген. Цинком и белками богаты грибы, в частности трюфели и сморчки. Артишоки, по ее словам, усилят приток крови к половым органам, аналогичный эффект окажут специи, причем лучше приправить еду кардамоном, карри, имбирем и красным перцем.

Также врач посоветовала использовать при готовке белки яиц — в них много легкоусвояемого белка и витаминов В5 и В6, которые помогают бороться со стрессом. При этом от мяса Денисова рекомендовала отказаться, чтобы не испытывать тяжести в желудке и сонливости. Вместо него стоит подать авокадо, в котором также много белка и витамина В6. Из деликатесов также можно остановить выбор на черной или красной икре, богатой цинком, селеном и йодом.

Запивать блюда можно красным сухим вином, которое способствует выработке гормонов удовольствия. На десерт диетолог предложила выбрать орехи, финики, клубнику или черный шоколад. В этих продуктах содержится гормон счастья, а также они насыщают энергией.

Хорошими афродизиаками считаются лук и чеснок, но Денисова дала совет не включать их в меню из-за специфического запаха. Тем не менее их стоит регулярно включать в повседневный рацион, особенно мужчинам, так как они не только богаты полезными веществами, но и улучшают потенцию.

Диетолог отметила, что для женщин и мужчин наиболее эффективны разные афродизиаки. Мужскому возбуждению больше всего способствуют моллюски, зелень (особенно петрушка), орехи и кофе, а женскому — сельдерей, фрукты и сладкое.